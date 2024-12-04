جمال علام يكشف موقفه من الترشيح مرة أخري في انتخابات اتحاد الكرة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقفه من الترشح في انتخابات الجبلاية مرة أخري، خلال الفترة القادمة.

هل يترشح جمال علام لانتخابات اتحاد الكرة؟

وقال علام في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:”:" استحملنا ضغوط كبيرة في اتحاد الكرة وقدمنا المطلوب منه، وعيونا كانت في التواصل مع الإعلام، والسوشيال ميديا كانت قاسية معانا".

وتابع:" كان ذلك يؤثر على أولادنا وأحفادنا، ورئيس الجمهورية أصدر قرارات بضبط الإعلام، وأتمنى ان تختفي هذا الأشياء في الفترة القادمة".

وعن ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة مرة أخري قال:" يا عالم وكل شئ وارد، ولن أقف عند الرحيل من اتحاد الكرة، طول ما الحياة مستمرة، ولازم نسعي ونؤدي دورنا في جميع المجالات".