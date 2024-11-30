نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في ليلة ساكا".. آرسنال يكتسح وست هام يونايتد بخماسية بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، نظيره فريق وست هام يونايتد، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد

وسيطر لاعبو فريق أرسنال على أحداث الشوط الأول، من خلال المحاولات الهجومية وتسجيل العديد من الأهداف.

ونجح اللاعب جابرييل ماجاليس نجم فريق أرسنال في تسجيل الهدف الأول في شباك وست هام يونايتد، عند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

ثم أضاف اللاعب ليناردو تروسارد نجم فريق أرسنال الهدف الثاني لصالح الجانرز، في الدقيقة 27 بأسيست من بوكايو ساكا.

وسجل عن طريق ركلة جزاء، اللاعب مارتن أوديجارد الهدف الثالث لصالح أرسنال في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

وأحرز كاي هافريتز الهدف الرابع في الدقيقة 36 من الشوط الأول، لصالح فريق أرسنال.

ثم تمكن وان بيساكا من تسجيل الهدف الأول لصالح فريق وست هام يونايتد، في الدقيقة 38 بتمريرة من سولير

وسجل اللاعب بالميري الهدف الثاني لفريقه وست هام يونايتد، في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وأحرز بوكايو ساكا الهدف الثاني له والخامس لصالح فريق أرسنال، في شباك وست هام يونايتد، عند الدقيقة 45+2 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من خلال ركلة جزاء.

وسدد إيمرسون بالميري لاعب فريق وست هام يونايتد، كرة قوية في الدقيقة 45+6 ولكنها ارتطمت بالقائم.

وانتهت أحداث مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد، بتقدم الجانرز بخماسية مقابل هدفين.