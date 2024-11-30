انطلاق دوري المدارس لكرة القدم بمحافظة ظفار

بمشاركة 36 مدرسة

صلالة ـ دوت الخليج :

انطلقت منافسات دوري المدارس لكرة القدم للذكور بمحافظة ظفار من خلال إقامة 12 لقاء، جاءت نتائجها في اليوم الأول بفوز مدرسة الشعلة على مدرسة اصطاح بنتيجة هدفين دون رد، وفي المباراة الثانية تغلبت مدرسة خالد بن الوليد على مدرسة اضبيدوت برباعية نظيفة، وفي المباراة الثالثة تغلبت مدرسة حطين على مدرسة ابن خلدون بهدفين مقابل هدف، و في المباراة الأخيرة تغلبت مدرسة شيحيت على مدرسة جبجات بهدفين مقابل هدف.

وفي اليوم الثاني فازت مدرسة حطين على مدرسة شيحيت بنتيجة 5-1 و في المباراة الثانية تغلبت مدرسة ابن خلدون على مدرسة جبجات بثلاثية نظيفة، وتغلبت مدرسة الشعلة على مدرسة صلالة الدولية بثلاثية نظيفة وبذات النتيجة تغلبت مدرسة خالد بن الوليد على مدرسة الامام الغزالي، وفي اليوم الثالث انتهت مباراة مدرسة شيحيت و ابن خلدون بالتعادل السلبي و تغلبت مدرسة حطين بثلاثية على مدرسة جبجات و تغلبت مدرسة الامام الغزالي على مدرسة اضبيدوت برباعية نظيفة و في المباراة الأخيرة تعادلت مدرستي اصطاح و صلالة الدولية سلبيا.

نظام الدوري

وقد تم توزيع المدارس المشاركة إلى 12مجموعة وتقام منافساتها بطريقة الدوري من دور واحد، ويتأهل للمرحلة الثانية: صاحبا المركزين الأول والثاني من مجموعة قطاع مدارس ولايتي طاقة و مرباط، و صاحب المركز الأول من مجموعات قطاع صلالة الثمانية إضافة الى أفضل 3 فرق احتلت المركز الثاني في مجموعات قطاع ولاية صلالة، وصاحب المركز الأول من مجموعة قطاع مدارس ادارة التربية و التعليم بثمريث، وصاحب المركز الأول من مجموعة قطاع مدارس ادارة التربية و التعليم برخيوت، وصاحب المركز الأول من مجموعة قطاع مدارس ولاية سدح.

وقال سعيد بن احمد عامر الكثيري رئيس الفريق الفني بلجنة الرياضة المدرسية بمحافظة ظفار بان الدوري لهذا العام يشهد مشاركة 36 مدرسة حلقة ثانية من مختلف مدارس محافظة ظفار، حيث تم توزيعهم على 12 مجموعة حسب البعد الجغرافي للمدارس ( مجموعة لمدارس ولاية سدح و مجموعة لمدارس إدارة التربية و التعليم برخيوت و مجموعة لمدراس ادارة التربية والتعليم بثمريت و مجموعة لمدارس ولايات طاقة و مرباط و 8 مجموعات لمدارس و لاية صلالة ) . واضاف بان الدوري سوف انطلق بتاريخ 26 نوفمبر الحالي وسوف ينتهي في منتصف شهر ديسمبر القادم، حيث أعدت اللجنة المنظمة 3 ملاعب مختلفة لاحتضان الدوري في كافة مراحله . جدير بالذكر أن الدوري يأتي بتنظيم من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار ممثلة بلجنة الرياضة المدرسية وسط مشاركة 36 مدرسة من مختلف مدارس الحلقة الثانية بمحافظة ظفار .