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اليوم.. 6 مواجهات قوية في دورى القسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. 6 مواجهات قوية في دورى القسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصرواايوم السبت 6 مواجهات قوية بالجولة الخامسة بمسابقة بدوري القسم الثالث، موسم 2024-2025.


حيث يلتقي مركز شباب قرية عامر بقيادة هيثم عبدة صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة، مع جمارك بورسعيد الرابع برصيد 8 نقاط.

 

ويخوض الزرقا بقيادة هانى ابو الفضل، صاحب المركز الأول برصيد 16 نقطة، مواجهة صعبة أمام راس البر، صاحب المركز السادس برصيد 6 نقاط.

ويستضيف غزل بورسعيد متذيل الترتيب دون نقاط، فريق النوبة بقيادة محمد فؤاد مودي، صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط.


ويلتقي منشية الشهداء، صاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط، مع كهرباء عتاقه بقيادة ياسر سعد، صاحب المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط.

ويواجه كابسى، صاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط، نظيره فريق بورتو السويس بقيادة عمرو عبيد، صاحب المركز التاسع برصيد 5 نقاط.


ويحل فريق الرباط والانوار بقيادة مجدي الشناوى صاحب المركز الثانى برصيد 14 نقطة ضيفا على نظيرة فريق ابو خليفه صاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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