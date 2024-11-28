نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.



مواعيد أهم مباريات اليوم في الدوري الأوروبي



مانشستر يونايتد ضد بودو جليمت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 2.



ميتيلاند ضد آينتراخت فرانفكورت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 3.



نيس ضد جلاسكو رينجرز، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 5.



توتنهام هوتسبير ضد روما، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 1.



جالاتا سراي ضد ألكمار، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

