نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة تبادلية تُقرب ريال مدريد من كاسحة الألغام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد يخطط لعقد صفقة تبادلية مع نظيره ريال سوسييداد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صفقة تبادلية تُقرب ريال مدريد من كاسحة الألغام

ووفقًا لموقع "فيشاجيس" الإسباني، فأن النادي الملكي يخطط لعقد صفقة تبادلية مع ريال سوسييداد، من أجل الحصول على خدمات مارتن زوبيميندي في الميركاتو الصيفي.

وأشار الموقع الإسباني أن برشلونة سيعرض داني سيبايوس مقابل مبلغ من المال من أجل حسم صفقة التعاقد مع نجم ريال سوسييداد في الانتقالات الصيفية القادمة.

ويُعد زوبيميندي من أحد أبرز نجوم الكرة الإسبانية، وكان محط أنظار كبار الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة، وكان يأتي على رأسها نادي ليفربول الإنجليزي.

يذكر أن زوبيميندي يمتلك شرط جزائي في عقده مع سوسييداد يبلغ 60 مليون يورو، لكن ريال مدريد يسعي إلى تخفيض هذه الرسوم من خلال إدخال سيبايوس في الصفقة.