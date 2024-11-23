عاجل.. أول قرار من جوميز بعد هزيمة الزمالك أمام المصري

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استئناف التدريبات غدًا الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أول قرار من جوميز بعد هزيمة الزمالك أمام المصري

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد مباراة المصري التي أقيمت اليوم باستاد الجيش في برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.