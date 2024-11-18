بقيادة مودريتش.. تشكيل كرواتيا الرسمي أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة البرتغال في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الإثنين على ملعب "بولجود" في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة كرواتيا والبرتغال في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل كرواتيا الرسمي لمواجهة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جوسيب شوتالو، دويي كاليتا كار، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، سوسا، باتورينا.

الهجوم: أندري كراماريتش، ماتلوفيتش، إيفان بيريسيتش.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة كراوتيا ضد البرتغال مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.