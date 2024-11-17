نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يمدد عقد نجمه ويحسم موقف سداسي الفريق.. الزمالك يستعيد لاعبه المصاب واجتماع جوميز مع عبدالواحد وتوفر علاقة بيريرز وأنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها؛ يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

الأهلي يمدد عقد "عبد القادر" لمدة 4 مواسم

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن الأهلي استقر على تمديد عقد أحمد عبد القادر المعار لقطر القطري لنهاية الموسم الجاري.

وقال "شلبي" خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي تواصل مع أحمد عبد القادر المعار لقطر القطري والذي يقدم مستويات جيدة جدًا في الموسم الجاري".

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الأهلي يحسم مصير سداسي الفريق.. وغموض موقف هذا الثنائي

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن الأهلي استقر على تجديد عقود سداسي المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.

وقال "شلبي" خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الأهلي استقر على تجديد عقد السداسي طاهر محمد طاهر ومروان عطية ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر ابراهيم".

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جلسة تجمع جوميز بـ عبد الواحد السيد

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث جوميز مع مدير الكرة بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفريق قبل المباراة المقبلة في الدوري، واطمأن المدير الفني من عبد الواحد السيد على الترتيبات المتعلقة بمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري.

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الزمالك يستعيد نجمه قبل مواجهة المصري البورسعيدي

انتظم مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز، بسبب الإصابة التي تعرض لها وكانت عبارة عن جرح قطعي في الرأس.

وشارك الزناري في فقرات المران سواء البدنية والتأهيلية بجانب فقرة تدريبات الكرة بشكل طبيعي.

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توتر العلاقة بين أنشيلوتي وبيريز

يمر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بأزمة مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بسبب موقف النادي من الانتقالات الشتوية المقبل.

ويعاني المرينجي من ازمه من الإصابات، خصوصا في الخط الدفاعي، حيث لا يوجد حاليا أي ظهير أيمن متاح، وليس متاح غير قلب دفاع واحد هو أنطونيو روديجر.

وأشارت لشبكة "ريليفو" الإسبانية، دايمًا يكون سوق الانتقالات الشتوية هادئة بالنسبة لريال مدريد، وبالرغم من ذلك، ظهر العديد من الأسماء في الصحافة الإسبانية، مثل إيميريك لابورت لاعب النصر، كاستيلو لوكيبا نجم لايبزيج، جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن، كخيارات رئيسية للخط الخلفي، بينما يعتبر ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الأول لتعزيز الجهة اليمنى من الدفاع.