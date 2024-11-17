القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة محاربي الصحراء عن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد ليبيريا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024-2025.

ويحتضن ملعب "حسين أيت أحمد"، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي الجزائر وليبيريا اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة الجزائر ضد ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الجزائر ضد ليبيريا اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يمكنكم مشاهدة مباراة الجزائر ضد ليبيريا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، كما يمكنكم مشاهدتها عبر القناة الأرضية الجزائرية.