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أحمد جودة - القاهرة - دافع المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، عن لاعبيه عقب الخسارة من باراغواي 1-2، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

سكالوني: لن أعلق خسارتي على شماعة التحكيم

قال ليونيل سكالوني في مؤتمر صحافي عقب الخسارة على ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو: "لست هنا لانتقاد اللاعبين بل لدعهمم، كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، والمهم أنها مرت بالفعل".

وأكد سكالوني أن مهمته هي وكل فريقه الفني تتعلق بـ "بث الثقة" في نفوس اللاعبين.

وصرح: "حاولنا كل ما في وسعنا وهذا أهم شيء، حاولنا بطريقتنا ولم ننجح، يجب أن نقدم التهنئة للخصم، دافعوا جيدًا وهذا واضح".

وبخصوص التحكيم أشار إلى أنه يمكنه قول أشياء كثيرة، لكنه سيمتنع حتى لا تقول الناس إنه يبحث عن أعذار للخسارة.

وأضاف: "انتهينا، وكلنا رأينا ما حدث في الملعب، لكن هذا مع ذلك لا يرتبط بأن باراغواي هي من فازت".

وقال: "الهدف في مواجهة بيرو الثلاثاء المقبل سيتعلق بـ "التصويب والنظر إلى الأشياء التي يمكن تحسينها".

واختتم: "سيكون منافسًا مختلفًا تمامًا، ويلعب بطريقة مغايرة ونظام مختلف".