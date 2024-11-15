نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 15- 11- 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا، وبطولة دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

البرتغال ضد بولندا في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 1

كرواتيا ضد إسكتلندا في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 5

إسبانيا ضد الدنمارك في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 4.

سويسرا ضد صربيا في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة.

أبرز مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية

أوروجواي ضد كولومبيا في تمام الساعة 2 صباحا

أبرز مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا

جنوب إفريقيا ضد أوغندا في تمام الساعة 3 عصرا.

بوتسوانا ضد موريتانيا في تمام الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

كوت ديفوار ضد زامبيا في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة.

مصر ضد الرأس الأخضر في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 2

أنجولا ضد غانا في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة.

المغرب ضد الجابون في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 2