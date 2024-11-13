نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات هامة الخميس في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الخميس في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني ا دوري المحترفين، بإقامة 10 مباريات قوية ومرتقبة.



1- القناة مع وادي دجلة



على ملعب نادي القناة يلتقي فريق القناة صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد العجوز برصيد 8 نقاط مع فريق وادي دجلة متصدر المجموعة بقيادة محمد الشيخ برصيد 14 نقطة.



2- السكة الحديد مع ابو قير



على ستاد بتروسبوت ولقاء في منتهى القوة والاثاره بين فريق السكة الحديد صاحب المركز العاشر بقيادة احمد عبد الرؤوف برصيد 8 نقاط مع فريق ابو قير للاسمده وصيف المجموعة بقيادة 11 نقطة.



3- المقاولون العرب مع بروكسي



يستضيف ستاد المقاولون العرب لقاء صعب بين فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثالث بقيادة محمد مكي برصيد 11 نقطة فريق بروكسي صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حامد برصيد 9 نقاط.



4- المصرية للاتصالات مع أسوان



على ستاد السلام يستقبل فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز السابع بقيادة عمرو انور برصيد 9 نقاط فريق اسوان صاحب المركز الرابع بقيادة حسام عبد العال برصيد 10 نقاط.



5- بلدية المحلة مع منتخب السويس



يشهد ستاد نادي طنطا لقاء اصحاب 6 نقاط بلدية المحلة صاحب المركز الخامس عشر بقيادة ابراهيم صلاح مع فريق منتخب السويس صاحب المركز السادس عشر بقيادة أحمد عبد المقصود.



6- الداخلية مع راية



على ملعب الداخلية يلعب فريق الداخلية صاحب المركز السابع عشر بقيادة عيد مرزايق برصيد 5 نقاط مع فريق راية صاحب المركز الثامن عشر بفيادة اشرف توفيق بنفس الرصيد.



7- كهرباء الإسماعيلية مع لافيينا



على ملعب نادي الكهرباء يواجه فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز السادس بقيادة ياسر الكناني برصيد 9 نقاط فريق لافيينا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد صلاح برصيد 7 نقاط.



8- بترول اسيوط مع ديروط



على ستاد البترول يلتقي فريق بترول اسيوط صاحب المركز الثاني عشر بقيادة سعيد صبحي برصيد 7 نقاط مع فريق ديروط صاحب المركز الثالث عشر بقيادة علاء ابراهيم بنفس الرصيد.



9- سبورتنج مع المنصورة



على ستاد الاسكندريه يخوض فريق سبورتنج صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أحمد فاروق برصيد 6 نقاط لقاء صعب مع فريق المنصورة متذيل المجموعة بقيادة أيمن المزين برصيد ض نقطتين.



وتختتم الجولة الساعة الخامسة بلقاء الترسانة مع طنطا على ستاد الترسانة يحل فريق طنطا صاحب المركز التاسع عشر بقيادة خالد عيد برصيد نقطتين ضيفًا ثقيلًا على فريق الترسانة صاحب المركز الخامس بقيادة جمعة مشهور برصيد 10 نقاط.