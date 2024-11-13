نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريحات نارية من رينارد قبل موقعة السعودية أمام أستراليا بتصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بتصريحات مهمة عن المباراة المرتقبة التي تجمع منتخب السعودية بنظيره منتخب أستراليا، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026. اللقاء سيقام على ملعب ملبورن المستطيل، حيث يسعى الأخضر لاستعادة آماله في التصفيات وسط منافسة شديدة.

وضع منتخب السعودية في التصفيات

يدخل المنتخب السعودي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بعد خوض 4 مباريات شهدت تحقيق فوز واحد وتعادلين، بالإضافة إلى خسارة واحدة. ويحتاج الفريق إلى الانتصار على أستراليا لإنعاش فرصه في التأهل عن هذه المجموعة القوية.

تصريحات هيرفي رينارد

أكد رينارد في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية أن الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز، مشددًا على أهمية القتال لتحقيق الهدف المنشود.

وقال رينارد: "نحن لسنا في وضع سيئ، لكن هناك غيابات مؤثرة مثل سالم الدوسري، علي العمري، وعبدالإله المالكي، بالإضافة إلى افتقادنا للاعب المميز فهد المولد. علينا أن نقاتل من أجله ومن أجل جميع مشجعي الأخضر".

وعن المواجهة المقبلة، أوضح: "مباراة أستراليا ستكون صعبة للغاية، لكننا لا يمكن أن نغفل مواجهتي البحرين وإندونيسيا أيضًا. منتخب البحرين حقق فوزًا مهمًا خارج ملعبه، مما يجعل المهمة أكثر تعقيدًا".

وأشار رينارد إلى المنافسة الشديدة في المجموعة، قائلًا: "نحن في منتصف الطريق. التنافس سيكون صعبًا بين ثلاثة منتخبات للحصول على بطاقة التأهل، وعلينا التركيز والعمل سويًا لتجاوز هذه المرحلة الحرجة".

وتحدث عن تجربته السابقة مع منتخب السعودية، قائلًا: "في تصفيات كأس العالم الماضية، تمكنت من تحقيق التأهل على حساب أستراليا. ولكن في المقابل، خسرت أمام منتخب أستراليا للسيدات عندما كنت مدربًا لفرنسا. لذلك نحن متعادلان الآن".

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم

تتكون المجموعة الثالثة من 6 منتخبات، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض أصحاب المركزين الثالث والرابع مرحلة تصفيات إضافية. ترتيب المجموعة بعد الجولة الرابعة: