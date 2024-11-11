الرياضة

مانويل جوزيه يوجه رسالة للاعبي الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانويل جوزيه يوجه رسالة للاعبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في رسالة وجهها البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، للاعبي الفريق الحالي، تحدث عن تجربته الطويلة مع النادي وتحقيقه العديد من الألقاب.

وقال جوزيه عبر قناة الأهلي: "تركت الفريق وعدت ثلاث مرات، وأحرزت مع الأهلي 21 لقبًا، من بينها 8 ألقاب قارية، وشهدت العديد من اللحظات الرائعة مع لاعبين مميزين".

وأضاف: "جماهير الأهلي رائعة، ورغم غياب النادي عن التتويج بدوري أبطال إفريقيا لمدة 14 عامًا والخسارة أمام الزمالك، تمكنا من الفوز باللقب، لكن الجماهير كانت تواصل الحديث عن فوزنا التاريخي على الزمالك 6-1".

واختتم جوزيه تصريحاته قائلًا: "أود أن أنصح لاعبي الجيل الحالي بأن الفوز وحده ليس كافيًا بالنسبة لجماهير الأهلي، بل يجب أن تقدموا كرة قدم جميلة وممتعة، لأنهم لا يقبلون إلا بالأفضل دائمًا".


 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا