نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانويل جوزيه يوجه رسالة للاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في رسالة وجهها البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، للاعبي الفريق الحالي، تحدث عن تجربته الطويلة مع النادي وتحقيقه العديد من الألقاب.

وقال جوزيه عبر قناة الأهلي: "تركت الفريق وعدت ثلاث مرات، وأحرزت مع الأهلي 21 لقبًا، من بينها 8 ألقاب قارية، وشهدت العديد من اللحظات الرائعة مع لاعبين مميزين".

وأضاف: "جماهير الأهلي رائعة، ورغم غياب النادي عن التتويج بدوري أبطال إفريقيا لمدة 14 عامًا والخسارة أمام الزمالك، تمكنا من الفوز باللقب، لكن الجماهير كانت تواصل الحديث عن فوزنا التاريخي على الزمالك 6-1".

واختتم جوزيه تصريحاته قائلًا: "أود أن أنصح لاعبي الجيل الحالي بأن الفوز وحده ليس كافيًا بالنسبة لجماهير الأهلي، بل يجب أن تقدموا كرة قدم جميلة وممتعة، لأنهم لا يقبلون إلا بالأفضل دائمًا".



