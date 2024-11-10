أحمد عبد الحليم: أنصح زيزو بالانتقال إلى نادي كبير حال الرحيل عن الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق، عن رأيه في رحيل زيزو عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أحمد عبد الحليم: أنصح زيزو بالانتقال إلى نادي كبير

وقال أحمد عبد الحليم في عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الأخدود يصارع على الهبوط في الدوري السعودي للمحترفين، وأنصح زيزو الانتقال إلى نادي كبير حال احترافه".

وأضاف: "سبب رغبة بيرسي تاو في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، هو عدم مشاركته في الفترة الأخيرة لأنه يمتلك إمكانيات مميزة".

واختتم حديثه قائلًا: "موقف بيرسي تاو مثل أحمد عبد القادر الذي طلب الرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب عدم مشاركته".