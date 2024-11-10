نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، مع نظيره فريق تشيلسي إيجابيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

سجل في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، اللاعب جابرييل مارتينيلي مهاجم فريق أرسنال هدف أول في مرمى تشيلسي، بأسيست من أوديجارد.

ثم تعادل اللاعب بيدرو نيتو نجم فريق تشيلسي في الدقيقة 70 من الشوط الثاني، بتمريرة من إنزو فيرنانديز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق تشيلسي إلى المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد أرسنال في المركز الرابع بنفس عدد النقاط.