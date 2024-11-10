أتالانتا يلحق بنابولي إلى الصدارة

أتالانتا يلحق بنابولي إلى الصدارةفاز أتالانتا على أودينيزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز هدفي أتالانتا كل من الكرواتي ماريو باشاليتش والفرنسي إيساك تورية لاعب أودينيزي بالخطأ في مرماه في الدقيقتين (56 و60)، بينما سجل الإيفواري حسن كامارا هدف أودينيزي الوحيد في الدقيقة (45+3).

بهذه النتيجة، رفع أتالانتا رصيده إلى 25 نقطة ليتساوى مع نابولي في قمة ترتيب الجدول مع تبقي مباراة للأخير أمام انتر ميلان، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند (16) نقطة في الترتيب الثامن.

وحقق أتالانتا فوزه السادس تواليا في الدوري والثامن له هذا الموسم، فيما تعادل في مباراة واحدة وخسر ثلاث مواجهات.