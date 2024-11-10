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أحمد جودة - القاهرة - برقم قياسي تاريخي من النقاط في الدوري الأمريكي، وبأحد أقسى من الإخفاقات أيضًا، اختتم ليونيل ميسي العام الثاني في صفوف إنتر ميامي، بعد موسم حافل بالإنجازات البراقة برغم النهاية المريرة للغاية.

رقم قياسي جديد لميسي في الدوري الأمريكي

سقط ميسي ورفاقه أمس السبت في الدور الأول من تصفيات المراحل النهائية من كأس الدوري الأمريكي أمام أتلانتا يونايتد 2-3، ليحقق الأخير نتيجة إجمالي 1-2 في المواجهات الثلاث التي جمعت الفريقين.

وكان الفريق الذي يدربه الأرجنتيني خيراردو مارتينو، والذي أنهى الموسم الاعتيادي من الدوري الأمريكي في صدارة جدول القسم الشرقي، قد نال لقب (درع المشجعين) الذي يمنح لأفضل فريق في الموسم، وكسر رقمًا قياسيًا جديدًا بـ74 نقطة في الدوري.

وفي إطار النجاح والإخفاق على المستوى الجماعي، وصل ميسي (37 عامًا) إلى رقم قياسي جديد ورائع فقد لعب 19 مباراة فحسب خلال الموسم الاعتيادي من الدوري الأمريكي رفقة إنتر ميامي، لكنها كانت كافية كي يسجل 20 هدفًا ويصنع 16 أخرى لزملائه. يضاف إليها الهدف الذي أحرزه والآخر الذي صنعه في مواجهة أتلانتا.