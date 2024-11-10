انت الأن تتابع خبر بالأسماء.. أعلن الجهاز الفني قائمة منتخب مصر حسام حسن استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا من بطولة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت عمليات البحث على شبكة الإنترنت في هذا الوقت الحالي من قبل عشاق ومحبي لعبة الساحرة المستديرة حول ما هي قائمة منتخب مصر حسام حسن، وذلك استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في شهر نوفمبر الجاري ضمن مواجهات الجولة الخامسة والسادسة من بطولة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والذي يستعد منتخب الفراعنة للمواجهة بكامل حماسه وقوته وذلك لتأهل لنهائيات

قائمة منتخب مصر حسام حسن

من الجدير بالذكر فقد أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة منتخب مصر حسام حسن لمباراتي التي سيدخلها منتخب الفراعنة أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا من بطولة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية،

حيث ضمنت القائمة هؤلاء اللاعبين وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – المهدي سليمان محمد عواد – مصطفى شوبير

محمد الشناوي – المهدي سليمان محمد عواد – مصطفى شوبير خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – حسام عبد المجيد – حمدي فتحي – محمد أحمد ربيعة – محمد حمدي – أحمد نبيل كوكا- أحمد عيد – محمد شحاتة.

أحمد رمضان بيكهام – حسام عبد المجيد – حمدي فتحي – محمد أحمد ربيعة – محمد حمدي – أحمد نبيل كوكا- أحمد عيد – محمد شحاتة. خط الوسط: محمود صابر – عمر كمال – مروان عطية – محمود تريزيجيه – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – مصطفى فتحي – طاهر محمد طاهر – عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمود عبد الحفيظ زلاكا.

محمود صابر – عمر كمال – مروان عطية – محمود تريزيجيه – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – مصطفى فتحي – طاهر محمد طاهر – عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمود عبد الحفيظ زلاكا. خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.

موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

يستعد المنتخب الأول لكرة القدم منتخب الفراعنة في خوض مباراة قوية وشرسة أمام منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 وذلك في يوم الجمعة المقبلة الموافق 15 نوفمبر الجاري، حيث إنه من المقرر ان تقام المباراة على أرضية ملعب الوطني للرأس الأخضر، كما إنه من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر