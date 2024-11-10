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أحمد جودة - القاهرة - كشف نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي، عن غضبه الشديد بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الدراويش منذ بداية الموسم، وتحديدا في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة.

رئيس الإسماعيلي: الفريق تعرض للظلم التحكيمي.. ولن نصمت عن ذلك الأمر

وتلقى فريق الإسماعيلي هزيمة مجددة على يد نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وأكد أبو الحسن، في تصريحات تليفزيونية عبر القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "لم نتحدث عن حقوقنا في مباراة غزل المحلة بعد الظلم التحكيمي الذي تعرضنا له، ولكن ما حدث أمام سيراميكا لا يمكن السكوت عنه، لأن الحكام يتم ابتزازهم عن طريق الضغوط المادية ولن نسمح بذلك".

وأوضح نصر أبو الحسن: "الإسماعيلي فريق كبير ولم يكن هناك عدل في المباريات الماضية، والتحكيم المصري يعاني من مشاكل كثيرة، مما يؤدي على أداء الحكام وينعكس على الأندية".

ثم استكمل: "حكم الفار لم يستدعي حكم الساحة من أجل العودة لمراجعة ركلة الجزاء في مباراة سيراميكا كليوباترا، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه ولن نتحمل أكثر من ذلك".

وأتم رئيس النادي الإسماعيلي: "إذا كان الدوري المصري بطولة دوري محترفين، فيجب أن يكون هناك خبير تحكيم أجنبي، من أجل التطوير، وطالبنا خلال اجتماع الرابطة مع الأندية بوجود خبير أجنبي، واستقدام الحكام الأجانب للمباريات".