نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يدرس بيع نجمه لحل الأزمة المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجَرَ الإعلامي محمد فاروق، مفاجأة مدوية بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد سيد زيزو، وذلك بعد تعرض النادي لإيقاف قيد جديد في الفترة الماضية.

تصريحات محمد فاروق

وقال محمد فاروق عير تصريحات تلفزيونية: مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين يسابق الزمن لإنهاء العديد من الملفات خلال فترة التوقف الدولي، خاصةً في ظل المستحقات المالية المتأخرة للبرتغالي چايمي باتشيكو والتي تسببت في إيقاف القيد مجددًا للفريق.

وأضاف: هناك العديد من الأزمات الأخرى داخل الزمالك، وليس في فريق الكرة فقط، وهو ما قد يدفع إدارة النادي لبيع نجم الفريق أحمد سيد زيزو لإنهاء الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية.

وتابع: تأتي تلك الرغبة خاصة أن اللاعب سيرحل بقيمة مالية كبيرة تتجاوز العرض الذي تم رفضه في بداية الموسم الجاري من نادي نيوم السعودي بقيمة 5 مليون دولار.

