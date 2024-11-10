نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمواصلة الانتصارات.. تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال سوسييداد، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد

ينزل الفريق الكتالوني ضيفًا ثقيلًا على سوسييداد، مساء اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024 على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا الإسبانية، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسييداد

حراسة المرمى: إينياكي بينا.

خط الدفاع: جول كوندي، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتين، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، داني أولمو

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسييداد في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

تنقل مباراة برشلونة وريال سوسييداد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

