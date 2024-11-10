نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصلح خير" نهاية أزمة الشحات والشيبي خلال حفل دير جيست 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الأزمة بين حسين الشحات لاعب الأهلي والمغربي محمد الشيبي خلال حفلة توزيع جوائز دير جيست 2024.

وتعود القصة إلى اعتداء لاعب الما الأحمر على المغربي خلال لقاء ستبق بين الأهلي وبيراميدز، ليقرر لاعب الفريق السماوي رفع قضية على الشحات.

"وفى بلاغ الشيبي، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وخلال حفل دير جيست 2024، تصالح الطرفان وعانقا بعضهما البعض ليسدل الستار على تلك الأزمة.

جوائز دير جيست 2024

النادي الأهلي أفضل نادي.

محمود الخطيب أفضل رئيس نادي.

مصطفى شوبير أفضل حارس مرمى.

مروان عطية أفضل لاعب خط وسط.

علي معلول أفضل ظهير أيسر.

مانويل جوزيه جائزة أسطورة التدريب.

إمام عاشور أفضل لاعب وأفضل لاعب وسط مهاجم.

حسين الشحات وزيزو أفضل جناح.

خالد بيبو أفضل مدير كرة.

وسام أبو علي أفضل مهاجم