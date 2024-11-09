نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي: فينيسيوس هو من يحدث الفارق لنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المدير الفني للنادي الإسباني ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بعد مباراة فريقه أمام أوساسونا بمنافسات بطولة الدوري الإسباني.

وقد فاز ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد، ولكن تعرض ثلاثي الفريق لإصابات قوية.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات أنشيلوتي عقب المباراة وبدأ الحديث قائلًا: "نحن ظهرنا اليوم بشكل جيد، تميزنا بالهدوء،وتحلينا بالقوة والالتزام، وبدأنا في تسجيل الأهداف وكانت المباراة تحت سيطرتنا".

و بخصوص الحديث عن فينيسيوس بعدما سجل هاتريك، وأجاب أنشيلوتي عن عدم حصول البرازيلي على بعض الأصوات في الكرة الذهبية: "فينيسيوس بالنسبة لنا هو من يحدث الفارق، بخصوص الكرة الذهبية هي تفاصيل صغيرة، وأعتقد أنها لم تؤثر عليه بعد ما رأيناه اليوم".

وسُئل عن لاعبه الشاب راؤول أسينسيو، أردف: "ظهر اليوم بشكل جيد للغاية، وكانت مفاجأة جميلة بالنسبة لنا، وأنا أقدر العمل الذي قام به راؤول، نحن بحاجة إليه الآن".

وبالنسبة لجود بيلينجهام، أشار: " لقد أدي بشكل ممتاز اليوم، وأعتقد أن الهدف جيد جدًا بالنسبة له،وظهر بشكل جيد في الهجوم والدفاع".

و بشأن الإصابات التي تعرض لها لاعب ريال مدريد، إنه ي أنشيلوتي حديثه: " تعرض ثلاثة لاعبين في الشوط الأول أمر غير معتاد ، وهذا الجدول الزمني لا يسمح للاعبين الحصول على وقت كافٍ من الراحة، فهم يلعبون المباريات براحة أقل، إنها مشكلة لجميع الفرق، وليس نحن فقط".