نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يبدأ أولى خُطوات تمديد عقد جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لحسم ملف تمديد عقد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

مفاوضات الزمالك مع جوميز

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي آخر تطورات ملف تمديد عقد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن الأولوية حاليا لدى مجلس إدارة نادي الزمالك هي تمديد عقد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع الفريق لمدة موسمين قادمين.

وتابع المصدر لافتا إلى أن حسين لبيب رئيس الزمالك يرغب في استغلال فترة التوقف الدولي القادمة للتفاوض مع المدرب البرتغالي وحسم ملف تجديد تعاقده.

وأشار المصدر إلى أن جوميز يحق له الحصول على راتب ثلاثة أشهر باقي مستحقات الفوز بكأس السوبر الإفريقي والكونفدرالية وكذلك راتب شهر متأخر للمدرب.

وأكمل المصدر تصريحاته موضحا أن المجلس يسعى لتدبير كافة مستحقات جوميز المالية من أجل البدء في ملف المفاوضات مع البرتغالي.

واختتم المصدر موضحا أن حسين لبيب تواصل بالفعل مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز عقب مباراة سموحة بالدوري وأبلغه برغبة النادي في تمديد عقده وهو الأمر الذي رحب به مدرب الفريق الأبيض.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته للسفر إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل للمشاركة في مباراة ودية أمام النصر الليبي وهي المواجهة التي تُلعب في اعتزال الدولي الليبي خالد حسين.