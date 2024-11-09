نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفاجئ نجميه بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات جديدة بشأن ملف مستقبل محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفه من البقاء أو الرحيل لاقتراب انتهاء عقده.

الأهلي يتحرك لتجديد عقد الشناوي

وقال عبد الهادي ببرنامجه اللعيب عبر قناة mbc masr: "هل اتخاذ مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرار التجديد لمحمد الشناوي صعب؟".

ورد على ذلك إكرامي الشحات: "لا يوجد صعوبة بالنسبة للتجديد لمحمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ولازم ياخد حقه في التجديد ماديا وهو شايل النادي الفترة اللي فاتت وماشى بخطوات كويسة وممكن يجدد سنتين وهو لسة صغير مش كبير أو ي يعني".

وصرح محمود صبري الناقد الرياضي: "محمد الشناوي يستاهل التجديد وحاليا فيه عمل كبير بيتم من محمد رمضان المدير الرياضي والإدارة بترتبله عقد جيد جدا ومختلف عن التي تلقاها السنوات الماضية وسيكون لمدة سنتين على الأقل وكذلك علي معلول سيجدد سنة وممكن يضاف حاجات والأهلي مش هيبيعه والأمر بيرجع لكولر لأنه لما يرجع في نوفمبر وهو محتاج دعم وتشجيع الفترة الجاية والأهلي لو ليك جنيه ومشيت هيدور عليك سنين ويدهولك فمش هيبخسوا حق معلول".

