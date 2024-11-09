نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر فرج وميشالاك في الزمالك.. بين حلم التألق وتهديد مصير سامسون ونداي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا يزال الفلسطيني عمر فرج والبولندي كونراد ميشالاك يسعيان لإثبات أنفسهما والتألق بقميص نادي الزمالك، بعد انتقالهما في الميركاتو الصيفي الماضي، في ظل تطلعات جماهير الفريق التي تراهن عليهما لتقديم أداء مميز يواكب الحفاوة التي رافقت انتقالهما إلى ميت عقبة.

آمال جماهير الزمالك

تضع جماهير الزمالك آمالًا كبيرة على ميشالاك وفرج، على غرار تجربة المغربي محمود بنتايك الذي أظهر بصمته سريعًا مع الفريق الأبيض وقدم مستوى مميزًا في أول مباراة له أمام الأهلي في السوبر الأفريقي، ليجذب الأنظار وينال إعجاب الجماهير.

قلق من الجماهير

ومع ذلك، يشعر البعض من جماهير النادي بقلق من عدم انفجار موهبة ميشالاك وفرج مع الزمالك، خصوصًا بعد البداية غير الموفقة لهما في الدقائق القليلة التي شاركا فيها، حيث بدت عليهما علامات عدم التأقلم مع أسلوب اللعب، مما يثير تساؤلات حول قدرتهما على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق.

هذا القلق يضيف إلى سجل اللاعبين الأجانب في الزمالك في السنوات الأخيرة، حيث لم تنجح العديد من الصفقات في إحداث الفارق، بل تسببت في أزمات للفريق بعد رحيلهم، مثل المغربي خالد بوطيب والغاني بنجامين أتشمبونج، وأخيرًا السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا، الذي فسخ عقده الأسبوع الماضي.

جوميز يراهن على قدراتهم

ويراهن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، على قدرة ميشالاك وفرج في إثبات أنفسهما، مؤكدًا أنهما بحاجة لبعض الوقت للحصول على الثقة والتأقلم الكامل مع الفريق لتحقيق النجاح المطلوب.