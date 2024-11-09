نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري المتوقع في مواجهة الجونة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق الجونة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.



واستقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على تشكيله فريقه في مواجهة فريق الجونة وجاء التشكيل المتوقع لهذه المواجهة كالتالي:

التشكيل المتوقع للمصري ضد الجونة

محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، كريم العراقي، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف ، خالد الغندور ، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

يحتل النادي المصري المركز الخامس برصيد 3 نقاط بينما يتواجد الجونة في المركز العاشر برصيد نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة المصري والجونة بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والجونة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري.