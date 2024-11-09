نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات إصابات لاعبي الزمالك قبل فترة التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" آخر تطورات إصابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك قبل فترة التوقف الدولي.

آخر المستجدات بشأن إصابات لاعبي الزمالك

يعاني أحمد سيد زيزو من تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، ويخضع حاليًا لبرنامج علاجي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق.

كما يعاني محمد حمدي من جزع في الرباط الخارجي للركبة، حيث يخضع لبرنامج علاج واستشفاء لتسريع تعافيه.

وفيما يخص سيدي ندياي، فهو لا يزال يتعافى من تمزق في العضلة الضامة، ويواصل تدريباته التأهيلية بهدف العودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

أما مصطفى الزناري، فيعاني من تمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لوضع خطة علاجية وتأهيلية ملائمة لتسريع عودته للملاعب.

وفيما يخص أحمد حمدي الذي خضع لجراحة في الرباط الصليبي، فإنه لا يزال في فترة التأهيل بعد إجراء العملية.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام بعد الفوز على سموحة، في ظل فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها منتخب مصر مباراتين أمام الرأس الأخضر وبتسوانا، خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري، بعد ضمان الفراعنة تأهلهم إلى كأس الأمم الإفريقية.

