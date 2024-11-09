نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تأهيل خاص لإمام عاشور في الأهلي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إمام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرض لإجهاد في العضلة الخلفية حسب الأشعة التي أجراها، مما أدى إلى استبداله في المباراة الأخيرة أمام زد إف سي.

بناءً على ذلك، قام أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، بتحديد برنامج تأهيلي خاص للاعب خلال فترة توقف الدوري ليكون جاهزًا للمباريات القادمة مع الفريق.

من جهة أخرى، قرر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، منح لاعبيه راحة لمدة 7 أيام بعد الفوز على زد إف سي، وذلك بسبب الأجندة الدولية.

حيث سيخوض منتخب مصر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر، والثانية ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر.