نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف ناصر منسي.. الزمالك يتفوق على سموحة في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره سموحة بتقدم الأببض على الفريق السكندري، بهدف سجله ناصر منسي، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة الثانيه من الشوط الأول نجح المهاجم ناصر منسي من تسجيل هدف التقدم لفريقه أمام سموحة في الدقيقة الثالثة من المباراة، مستغلًا خطأ من الهاني سليمان، حارس سموحة.

وكان تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، محمد شحاتة

الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"

وفي مقاعد البدلاء، يتواجد: محمد صبحي، جيفرسون كوستا، أحمد محمود، أحمد فتوح، زياد كمال، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، كونراد ميشالاك، عمر فرج، حسام أشرف.