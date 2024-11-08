المصري "2016" يفوز على كابسي بخماسية ببطولة منطقة بورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 8 أعوام ” الفئة العمرية "2016" بقيادة مدربه الكابتن حسن أشرف على نظيره فريق كابسي بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة الثالثة من بطولة منطقة بورسعيد والتي أقيمت بملعب الهدف وأدارها الحكم علي الغزناوي ومحمود ناصر وذلك بحضور الكابتن سيف داود مشرف فرق البراعم.

المصري "2016" يفوز على كابسي

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين لهدف، حيث أحرز للمصري موسى محمد ويحيى خالد، وفي الشوط الثاني ينجح فريق كابسي في إدراك التعادل، قبل أن يحرز ياسين العراقي هدفين متتاليين، فيما اختتم زين عارف أهداف المباراة لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

تضم قائمة المصري كل من ساجد شاهين، موسى محمد، ياسين أيمن، أحمد هاني، عُدي محمد، يحيى خالد، آسر مصطفى، سيف عادل، حسين حجي، ياسين هاني، مالك محمد، زين أكرم، ياسين العراقي، يوسف مرعي، حمزة كسبة، زين عارف، ساجي يُسر.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من:ك. حسن أشرف أنور مدربًا عامًا ، ك. عبد الرحمن حجازي مدربا مساعدا ، ك. فارس حسام مدربًا لحراس المرمى،، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. ميدو عامر إداريًا ، ك. محسن فوزي مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. سيف داود مشرفا على فرق البراعم، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.