نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد جوزيه جوميز لسيف الجزيري.. ما رأي نجم الزمالك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام أسامة، نجم الزمالك السابق، صعوبة النسخة الحالية من بطولة الدوري الاستثنائي، مشددا على أن كل الفرق تريد الفوز.





وقال أسامة في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "فريق سموحة قوي بقيادة أحمد سامي ولكن الزمالك قادر على استغلال المعنويات الحالية وتحقيق الفوز وجوميز مدير فني كبير وقاد مباراة البنك الأهلي بطريقة مميزة للغاية".

وأضاف: "غياب سيف الجزيري سيؤثر على الزمالك أمام سموحة لأنه لاعب كبير ولكن جوميز له الحق في استبعاده".

واختتم: "يجب على لاعبي الزمالك أن يدخلوا مباريات الدوري على أنها كؤوس من أجل مواصلة المشوار في بطولة الدوري".