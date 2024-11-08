نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مارسيليا وأوكسير في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أولمبيك مارسيليا لمواجهة قوية أمام أوكسير، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز "ليج1".

مارسيليا يواجه أوكسير في الدوري الفرنسي

وستقام مواجهة مارسيليا وأوكسير على أرضية ملعب فيلودورم معقل الأولمبيون، تحت الحكم الفرنسي مارك بولينجير.

ويسعى أولمبيك مارسيليا في مواصلة نتائجه الإيجابية، والفوز بمواجهة أوكسير وحصد الثلاث نقاط، لتعزيز فرصه في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي لموسم 2024/2025.

ويحتل أولمبيك مارسيليا وصافة ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق باريس سان جيرمان، بينما يأتي أوكسير في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

موعد مواجهة مارسيليا وأوكسير في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تقام مواجهة أولمبيك مارسيليا وأوكسير في الدوري الفرنسي يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وأوكسير

ويمكنكم مشاهدة مواجهة مارسيليا واوكسير عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات ليج 1، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports 4.