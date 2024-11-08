نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليتشي وإمبولي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد إمبولي لمواجهة سهلة نسبيًا أمام ليتشي، في إطار فعاليات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "كالتشيو".

ويستضيف ملعب فيا ديل ماري معقل الجيالاروسي، مباراة ليتشي وإمبولي، تحت صافرة الحكم الدولي الإيطالي خوان لوكا ساشي.

ويحتل إمبولي المركز الحادي عشر بترتيب جدول الكالتشيو برصيد 14 نقطة، بينما يتذيل ليتشي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط.

موعد مواجهة إمبولي وليتشي في الكالتشيو

من المقرر أن تقام مواجهة إمبولي وليتشي في الكالتشيو، يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

ويمكنكم مشاهدة مواجهة إمبولي وليتشي، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.