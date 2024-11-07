طاهر محمد طاهر يحصل على جائزة رجل مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - حصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طاهر محمد طاهر، على جائزة رجل المباراة وتسلمها عقب انتهاء مباراة فريقه أمام زد أف سي في المواجهة التي أقيمت اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المواجهة التي جمعت بين الأهلي وزد أف سي، بفوز الأحمر بهدف نظيف دون رد فعل في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث الشوط الأول بين الأهلي وزد

بدأت أحداث الشوط الأول بين الفريقين بحماس شديد وضغط كبير من قبل لاعبي الأهلي على شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بشكل إيجابي.

ومع الدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول، استطاع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طاهر محمد طاهر أن يحرز هدف التقدم للمارد الأحمر.

واستمر الضغط من قبل لاعبي النادي الأهلي على شباك ودفاع فريق زد من أجل تعزيز النتيجة بهدف ثاني ولكن دون جدوى، تم الاكتفاء بهدف لاعبه طاهر محمد طاهر.

أحداث الشوط الثاني:

انطلقت أحداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعب يالاهلي وزد وباتت الضغوطات من الفريقين على بعضهما البعض وتألق النادي الأهلي في تمريراته في محاوله من لاعبي زد من الحفاظ على شباكه وعدم تسجيل المنافس هدف ثاني.

وتألق لاعبي زد في أرضية الملعب ولكن الحظ لم يحالفهم في تسجيل أي هدف وانتهت أحداث المباراة بفوز النادي الأهلي بهدف نظيف دون رد فعل.

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد زد أف سي في المركز الرابع عشر برصيد 1 نقطة، كما يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 6 نقاط.

