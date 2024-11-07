برشلونة يواصل تألقه وتعثر باريس وأرسنال

برشلونة يواصل تألقه وتعثر باريس وأرسنالحقق فريق برشلونة الإسباني فوزا كبيرا على حساب مضيفه النجم الأحمر الصربي بنتيجة 5 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت عدة مواجهات.

ففي المباراة الأولى، فاز برشلونة على النجم الأحمر الصربي (5 - 2).

سجل أهداف برشلونة كل من إينيغو مارتينيس في الدقيقة (13) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين (43 و53)، والبرازيلي رافينيا في الدقيقة (55)، والبديل فيرمين لوبيس في الدقيقة (76) بينما أحرز الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا، والأنغولي ميلسون هدفي النجم الأحمر في الدقيقتين (23 و84).

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس في المجموعة الموحدة من المسابقة، وفي المقابل، لا يملك الفريق الصربي أي نقاط، بعد تلقيه الخسارة الرابعة تواليا.

وفي المباراة الثانية، تغلب إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه أرسنال الإنجليزي بهدف دون رد، سجله التركي هاكان تشالهانوغلو من ركلة جزاء في الدقيقة (45+3).

ورفع إنتر رصيده إلى (10) نقاط في حين توقف رصيد أرسنال عند (7) نقاط.

وفي المباراة الثالثة، خطف أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا مثيرا من مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة (2 - 1).

تقدم الفريق الباريسي بواسطة لاعبه وارن زائير إيمري بعد مرور 14 دقيقة، لكن الفريق الإسباني، رد بهدفين عن طريق ناهويل مولينا وانخل كوريا في الدقيقتين (18 و90+3).

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو رصيده إلى (6) نقاط، بينما توقف سان جيرمان عند (4) نقاط.

وتعد الخسارة، الثانية لباريس سان جرمان بعد تعثره أمام أرسنال الانجليزي (0 - 2) في الجولة الثانية، كما تعادل ايضا على ارضه مع فينورد روتردام الهولندي (1 - 1) في الجولة الماضية مقابل فوز وحيد على جيرونا الاسباني بهدف نظيف.

كما انتزع بايرن ميونيخ الألماني على حساب ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، سجله جمالا موسيالا في الدقيقة (67).

كما شهدت المباريات الأخرى، فوز كلوب بروج البلجيكي، على مضيفه أستون فيلا الإنجليزي بهدف دون رد، وستاد بريست الفرنسي على سبارتا براغ التشيكي (2 - 1)، وشاختار دونتسيك الأوكراني على ضيفه يونج بويز السويسري بنتيجة (2 - 1)، وريد بول سالزبورغ النمساوي على فينورد روتردام الهولندا (3 - 1)، وخسر شتوتغارت الألماني على ملعبه أمام أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد.