نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ثلاثية الأهلي.. العين يعلن إقالة كريسبو رسميا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي العين الإماراتي عن إنهاء تعاقده مع المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو اليوم الأربعاء بالتراضي بين الطرفين.

وقال نادي العين في بيان عبر حسابه على منصة إكس: "توصل مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم اليوم إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو وطاقمه الفني يتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية".



وتابع: "يؤكد مجلس إدارة شركة العين أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب القادم خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة رسمية