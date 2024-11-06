الرياضة

بعد ثلاثية الأهلي.. العين يعلن إقالة كريسبو رسميا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ثلاثية .. العين يعلن إقالة كريسبو رسميا في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة -    
أعلن نادي العين الإماراتي عن إنهاء تعاقده مع المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو اليوم الأربعاء بالتراضي بين الطرفين.

وقال نادي العين في بيان عبر حسابه على منصة إكس: "توصل مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم اليوم إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو وطاقمه الفني يتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية".


وتابع: "يؤكد مجلس إدارة شركة العين أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب القادم خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة رسمية

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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