"شطب صاحب التسريب الصوتي".. تعليق ناري من حازم إمام على أزمة لجنة الحكام

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الزمالك السابق، عن رأيه بشأن الأزمة المثارة حول مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي أثارت جدلًا واسعًا نتيجة التسريب الصوتي بين حكم الساحة محمد عادل وحكم تقنية الفيديو (VAR) ميدو سلامة.

تعليق ناري من حازم إمام على أزمة لجنة الحكام

وفي تصريحات أدلى بها عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، قال حازم إمام: "الجميع استمع إلى التسريب الصوتي بين الحكمين محمد عادل وميدو سلامة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي. من المقرر إجراء تحقيق داخل لجنة الحكام لتحديد الشخص المسؤول عن هذا التسريب، حيث لم يحدث من قبل أن يتم تسريب محادثة من هذا النوع."

وأضاف إمام أن خروج هذه المعلومات من لجنة التحكيم يُعد تصرفًا غير لائق وغير متوقع من هيئة يُفترض أن تتصف بالعدالة والمصداقية، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لا يُعرف المسؤول عن هذا التسريب، لكن لجنة الحكام ستتولى التحقيق في الأمر.

موقف حازم إمام تجاه التسريب

وأشار حازم إلى أن "فكرة التسريب بحد ذاتها ليست أمرًا جيدًا، خاصة إذا كانت معلومات لا يُفترض وصولها للإعلام. إذا تم إثبات أن هناك خطأً، يجب فرض عقوبة صارمة لمنع تكرار هذه التصرفات مرة أخرى. في حالة معرفة الشخص المتسبب في التسريب، فأرى ضرورة شطبه بالكامل من الوسط الرياضي، وعدم التعامل معه مجددًا."

وأضاف حازم إمام أن هذا الحادث يجعل التواصل بين حكم الساحة وحكم الفار صعبًا، ويُفقد الحكام شعور الأمان في عملهم، مشيرًا إلى أن ما قام به الشخص الذي سرّب المحادثة يعد تجاوزًا كبيرًا، حيث تساءل قائلًا: "هل يعتبر هذا الشخص نفسه أمينًا بعد ما فعله؟"

واختتم إمام حديثه بانتقاد المتسبب في هذا الفعل، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يعمق من انعدام الثقة بين الجمهور ومنظومة التحكيم، ويزيد من شكوك الجمهور تجاه نزاهة الحكام وانتماءاتهم. وتساءل حازم عن الدافع الحقيقي وراء هذا التصرف، مؤكدًا أن من يعتقد أنه قام بعمل جيد لنفسه بهذا التسريب يرتكب خطأ فادحًا يضر بمنظومة التحكيم بأكملها.