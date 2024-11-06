الرياضة

كواليس مكالمة حسام حسن مع الشناوي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل الحديث الذي جمع بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي .

كواليس مكالمة حسام حسن مع الشناوي 

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن حسام أخبر الشناوي إنه يتجه لإراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين خلال المعسكر المقبل لكنه سيقوم بضمه للقائمة.

وأضاف شبانة بان حسام أكد للشناوي عدم مشاركته خلال المباراتين القادمتين بعد ضمان التأهل لكأس الامم رسميا لرغبته في منح الفرصة لعواد ومصطفى شوبير لكنه سيضمه لحاجته له كقائد للفريق قادر على لم شمل اللاعبين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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