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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل الحديث الذي جمع بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

كواليس مكالمة حسام حسن مع الشناوي

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن حسام أخبر الشناوي إنه يتجه لإراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين خلال المعسكر المقبل لكنه سيقوم بضمه للقائمة.

وأضاف شبانة بان حسام أكد للشناوي عدم مشاركته خلال المباراتين القادمتين بعد ضمان التأهل لكأس الامم رسميا لرغبته في منح الفرصة لعواد ومصطفى شوبير لكنه سيضمه لحاجته له كقائد للفريق قادر على لم شمل اللاعبين.