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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن تشكيل النادي الأهلي لجنة خاصة برئاسة خالد مرتجي لترتيب زيارة النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية إلى مصر خلال الفترة من ١٤ إلى ١٧ فبراير العام المقبل.

استعدادات خاصة بالأهلي لاستقبال زيارة كأس العالم للأندية

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن اللجنة ستقوم بالترتيب للأماكن التي سيظهر بها الكأس بخلاف ظهوره في مقر التتش.

وأضاف شبانة بان اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تسويق الحدث العالمي للاستفاده منه ماديا.