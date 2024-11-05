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أحمد جودة - القاهرة - أطلق الإعلامي أحمد شوبير تصريحات مثيرة لجماهير النادي الأهلي في سياق الجدل حول لقبي "نصف قارة العالم".

شوبير يوجه رسائل نارية لجمهور الأهلي

وذكر شوبير، خلال ظهوره على قناة الأهلي: "أود دائمًا أن أوجه نصيحة لجماهيرنا، وهي أن تستمروا في مسيرتكم ولا تلتفتوا إلى أي حديث غير مهم، إذا كان هناك كلام يستحق الرد، فعندها يجب التوقف والرد، أما إذا كان بلا قيمة، فلا داعي للانشغال به."

وأضاف: "لا تضيعوا وقتكم في الأمور السطحية، بل اتركوا تلك الأحاديث خلفكم وواصلوا العمل بجد نحو أهدافكم."

وتابع: "ما دام أنك تركز على تقديم الحقائق والأخبار الجادة، فلا يهمك ما يُقال من كلام. لذا، أنا لا أضيع وقتي في الرد على هذه الأمور."

وأنهى حديثه بالقول: "لا تدعوا أي شيء يعرقل مسيرتكم، وهذه نصيحتي للجميع."