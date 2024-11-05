نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. لجنة الحكام تعلن عن حكام مباريات الجولة الثانية للدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن تعيين حكام مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، حيث سيتولى الحكم محمود ناجي إدارة مباراة زد والأهلي التي ستقام الخميس المقبل على استاد المقاولون.

أما مباراة سموحة والزمالك، التي ستجرى الجمعة عند الساعة الخامسة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب، فسيديرها الحكم طارق مجدي، بينما تم تكليف الحكم أمين عمر بإدارة مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش، المقرر إقامتها الخميس في نفس التوقيت.

من جهة أخرى، استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم، عقب يوم راحة حصل عليه اللاعبون، ضمن البرنامج التحضيري لمواجهة زد في الجولة الثانية من الدوري، والتي ستقام الخميس المقبل.

يُذكر أن الأهلي افتتح موسمه في الدوري الممتاز لعام 2024-2025 بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2، في المباراة التي أُقيمت على استاد السلام، بينما فاز الزمالك بثلاثية مقابل هدفين على البنك الأهلي.