نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. مانشستر سيتي يتفوق في المواجهات المباشرة على سبورتنج لشبونة قبل اللقاء المرتقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024 – 2025.

مانشستر سيتي حقق انتصارين وتعادل وحيد خلال منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ويحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، متساويًا مع لشبونة الذي يحتل المركز الثامن بفارق الأهداف.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا للعودة من البرتغالي بنتيجة إيجابية لمواصلة الزحف نحو صدارة الترتيب، فيما يأمل لشبونة في تحقيق مفاجأة أمام بطل إنجلترا.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد سبورتنج لشبونة

وتقابل مانشستر سيتي مع سبورتنج لشبونة في 4 مواجهات رسمية سابقة قبل صدام دوري أبطال أوروبا غدًا، حقق السيتيزين انتصارين وتعادل في مباراة وخسر الأخرى.

أول مواجهة جمعت الفريقين كانت في دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي عام 2012 وفاز لشبونة ذهابًا بهدف دون رد، قبل فوز مانشستر سيتي في لقاء الإياب بنتيجة 3 – 2.

وتكررت المواجهة بين الفريقين في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2022، وفاز السيتي بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة الإياب.

ويعد برناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو هما هدافي مواجهات الفريقين وسجل كل منهما هدفين في المواجهات السابقة.

