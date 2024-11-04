نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لاتسيو ضد كالياري في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق لاتسيو مع نظيره كالياري مساء اليوم الإثنين الموافق الرابع من شهر نوفمبر الجاري على ملعب "الأولمبيكو"، وذلك في إطار الجولة الحادية عشر من الكالتشيو.

ويحتل لاتسيو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في لقاء وخسارة ثلاث مواجهات، فيما يحتل فريق كالياري المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة خمس مواجهات.

موعد مباراة لاتسيو ضد كالياري في الدوري الإيطالي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة لاتسيو ضد كالياري اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ضد كالياري في الدوري الإيطالي



تنقل مباراة لاتسيو ضد كالياري مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق حازم عبد السلام.