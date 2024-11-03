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أحمد جودة - القاهرة -



أكد نوري شاهين مدرب بوروسيا دورتموند، أنه يخشى زيادة عدد اللاعبين المصابين في صفوف فريقه قبل مواجهة شتورم جراتس النمساوي بعد غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

11 لاعبا.. الإصابات تمزق دورتموند قبل لقاء الأبطال

وأنهى دورتموند مسيرة محبطة تضمنت ثلاث هزائم متتالية، بفوز مثير على لايبزيج 2 /1 أمس السبت في البوندسليجا، في غياب 10 لاعبين، قبل أن يخرج مارسيل سابيتزر مصابا خلال المباراة.

وقال شاهين أن سابيتزر يعاني من إصابة في ربلة الساق (السمانة) وأنه لن يندهش إذا زاد عدد اللاعبين المصابين في صفوف فريقه.

وأضاف شاهين "سابيتزر ليس الوحيد، فقد دخل رامي بن سبعيني المباراة وهو مصاب وكذلك جيمي جيتينس".

وأشار "نعاني بشدة من الإصابات، يتعين علينا أن نذهب إلى فترة التوقف الدولي التي تنطلق في 11 نوفمبر/تشرين الثاني وسط هذه المعاناة من الإصابات، نتمنى أن نخوض مباراة الثلاثاء بأكبر عدد ممكن من اللاعبين".

وقد يتعافى المدافع فالديمار أنطون والمهاجم جوليان ريرسون قبل مواجهة شتورم جراتس حيث يبحث دورتموند عن فوزه الثالث خلال الجولة الرابعة من دوري الأبطال.