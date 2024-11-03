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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب محمد حمزة، لاعب منتخب مصر في سلاح الشيش، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة استعداداته وتدريباته للفترة المقبلة، في إطار دعم الوزارة للاعبي المنتخبات الوطنية استعدادًا للبطولات الدولية القادمة.

وزير الشباب والرياضة يستقبل للاعب منتخب مصر للسلاح لمتابعة استعداداته للفترة المقبلة

وجاء اللقاء تأكيدًا على حرص وزارة الشباب والرياضة على متابعة اللاعبين المصريين في مختلف الألعاب الرياضية ودعمهم المستمر، خاصة أن محمد حمزة يعد أحد أبرز نجوم رياضة سلاح الشيش في مصر، وقد حقق إنجازات مميزة على الصعيدين المحلي والدولي. وخلال الاجتماع، استعرض حمزة مع الوزير برنامجه التدريبي واستعداداته للاستحقاقات القادمة، حيث يضع نصب عينيه تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال اللقاء، أن الوزارة تدعم بقوة جميع الرياضيين المميزين وتسعى لتوفير أفضل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لهم للوصول إلى أفضل مستويات الأداء، مشيرًا إلى أن محمد حمزة مثال يحتذى به في الالتزام والإصرار. كما شدد الوزير على أن الوزارة ستواصل تقديم كل سبل الدعم للاعبين، لضمان استعدادهم الكامل للمنافسات المقبلة.

وعبّر محمد حمزة عن امتنانه للدكتور أشرف صبحي ولوزارة الشباب والرياضة على الاهتمام الكبير الذي يحظى به الرياضيون، مؤكدًا عزمه على بذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجازات مشرفة في البطولات الدولية القادمة، ورفع راية مصر في جميع المحافل الرياضية.