نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يفوز أمام أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس فوزا مهما على نظيره فريق أودينيزي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع منذ قليل بستاد فريولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

ملخص مباراة يوفنتوس وأودينيزي

وانطلقت صافرة بداية مباراة يوفنتوس وأودينيزي برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وارتطمت كرة كيفرين تورام بالعارضة في الدقيقة التاسعة عشر وسجل مادوكا اوكوي الهدف الأول ليوفنتوس بالخطأ بمرماه وارتطمت كرة كينان يلدز بالعارضة في الدقيقة السادسة والثلاثين وسجل نيكولو سافونا الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والثلاثين وانتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين وبدأ الشوط الثاني من المباراة وحاول أودينيزي تسجيل هدف والعودة بالمباراة لكنه لم ينجح.

وبهذه النتيجة احتل يوفنتوس المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 21 نقطة بعد تحقيق 5 فوز و6 تعادلات ولم يخسر بينما يأتي أودينيزي في المركز السابع برصيد 16 نقطة حيث انتصر خلال خمس مباريات وتعادل مرة وهزم بخمسة.