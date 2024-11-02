نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موراتا يقود هجوم ميلان أمام مونزا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، يحل إيه سي ميلان ضيفًا ثقيلًا على نظيره مونزا، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستضيف استاد يو باور مواجهة مونزا وميلان، تحت صافرة الحكم الإيطالي الدولب ايرمانو فيليتشياني.

التشكيل الرسمي لمواجهة مونزا وميلان في الكالتشيو

وأعلن البرتغالي باولو فونسيكا مدرب إيه سي ميلان، تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:

مينيان - تيراتشيانو - مالك ثياو - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز - فوفانا - راينديرز - تشاكويزي - بوليسيتش - أوكافور - موراتا.

في المقابل، أعلن الإيطالي أليساندرو نيستا مدرب مونزا، تشكيل الفريق، وجاءت كالتالي:-

توراتي - كاربوني - ماري - إنزو - كيرياكوبوليس - بيسينا - بوندو - بيريرا - موتا - مالديني - ديوريتش.

ويدخل ميلان مواجهة اليوم، طامحًا في حصد الثلاث نقاط، والعودة إلي طريق الانتصارات، بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام نابولي بهدفين دون رد.

ويحتل ميلان المركز الثامن في ترتيب الكالتشيو برصيد 14 نقطة، بينما يأتي مونزا في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويمكنكم مشاهدة مواجهة مونزا وميلان عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على قناة AD SPORTS Premium 1.